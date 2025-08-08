Volta Redonda x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos da tabela, Volta Redonda e Novorizontino se enfrentam neste sábado (9), às 20h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão. O Voltaço é o primeiro time dentro do Z4 e já vê a saída bem de perto. Por outro lado, o Tigre do Vale é o terceiro colocado e sonha com o acesso pelo segundo ano consecutivo.

O árbitro José Mendonça da Silva Junior (PR) apita a partida. Ele terá o auxílio de Henrique Neu Ribeiro (SC) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR). Já Adriano Barros Carneiro (MA) fica responsável pelo VAR. No primeiro turno, o Novorizontino venceu o Volta Redonda por 1 a 0.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo no Disney +.

Como chega o Volta Redonda

Em 17º lugar com 21 pontos, o Volta Redonda vê a luz no fim do túnel cada vez mais perto. Além disso, um bom resultado contra um dos candidatos ao título pode encher o time carioca de moral para a sequência da temporada. Contudo, o time terá o desfalque de Raí, que cumprirá suspensão. Assim, ele dará lugar para Chay.

Por outro lado, o técnico Rogério Corrêa terá o retorno do lateral-esquerdo Sanchéz. O jogador volta a ficar à disposição e entrará no lugar de Juninho Monteiro. Dessa forma, o Volta Redonda deve ir a campo escalado com: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchéz; André Luiz, Pierre, Chay e PK; MV e Ítalo.

Como chega o Novorizontino

Sem vencer há dois jogos, o Novorizontino tenta retornar para os trilhos e retomar a confiança na briga pelo acesso. Afinal, cada tropeço pode custar caro, como aconteceu no ano passado. Portanto, para evitar repetir o erro, o Tigre do Vale deve ter mudanças, como a entrada do meia Matheus Frizzo. Nos últimos jogos, o time paulista sentiu a falta de um armador.

Além disso, o técnico Umberto Louzer terá que promover outra mudança, já que Fábio Matheus está suspenso. Portanto, Jean Irmer e Luís Oyama disputam a posição. Dessa forma, o Novorizontino deve ir a campo escalado com: Airton; Dantas, César Martins e Patrick; Raí Ramos, Willian Farias, Jean Irmer (Luís Oyama), Matheus Frizzo e Patrick Brey; Airton Moisés e Robson.

Jogos da 21ª rodada da Série B:

Sexta (08/8)

Ferroviária 2×1 Amazonas

Coritiba x Chapecoense – 21h35

Sábado (09/8)

América-MG x Remo – 16h

Goiás x Operário – 18h30

Volta Redonda x Novorizontino – 20h30

Domingo (10/8)

Avaí x Cuiabá – 16h

Atlético-GO x Botafogo-SP – 18h30

Segunda (11/8)

Criciúma x Athletico – 19h

Paysandu x Vila Nova – 21h30

Terça (12/8)

CRB x Athletic – 19h30

