Goiás x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

A 21ª rodada da Série B apresenta um confronto de momentos distintos neste sábado (9). O Goiás recebe o Operário às 18h30 (horário de Brasília), na Serrinha. A partida coloca frente a frente o líder da competição, que vive uma fase de instabilidade, contra uma equipe da parte de baixo da tabela, mas que chega embalada por uma boa sequência.

O duelo é crucial para o time da casa. O Goiás, líder com 38 pontos, não vence há três jogos e precisa de uma vitória para acabar com a turbulência e se manter isolado no topo. Já o Operário, 10º colocado, quer aproveitar a boa fase de cinco jogos sem perder para surpreender o líder fora de casa e começar a sonhar com a parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo sistema de streaming Disney+.

Como chega o Goiás

O Goiás chega para a partida vivendo um momento de alerta, apesar da liderança. A equipe de Vágner Mancini não vence há três jogos, com dois empates e uma derrota. Essa sequência ligou um sinal de turbulência no clube, que agora aposta na força da Serrinha para reencontrar o caminho da vitória e defender a primeira posição.

Para este confronto, o cenário em relação a desfalques é bastante tranquilo. A única ausência certa é a de Lucas Ribeiro, que ainda está em transição física. Com isso, o treinador tem praticamente todo o elenco à sua disposição para tentar encerrar a má fase e dar uma resposta positiva para a torcida.

Como chega o Operário

O Operário chega a Goiânia em seu melhor momento na competição, com a confiança em alta. A equipe comandada pelo ex-meia Alex não perde há cinco partidas, somando duas vitórias e três empates. Essa boa sequência fez o time subir para a 10ª posição e sonhar com objetivos maiores no campeonato.

O Fantasma, no entanto, ainda tem alguns problemas no departamento médico. Os jogadores Daniel Amorim e Gabriel Feliciano seguem como desfalques. Além deles, Vitor Pernambuco está em fase de transição e é dúvida para o confronto, o que limita as opções do treinador para a partida.

GOIÁS X OPERÁRIO

Campeonato Brasileiro Série B – 21ª rodada

Data e horário: 09/8/2025 (sábdo), às 18h30

Local: Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS : Tadeu; Willean Lepo, Messias, Titi e Moraes Jr; Gonzalo (Gava), Juninho e Wellington Rato; Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini

OPERÁRIO: Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda e Cristiano; Índio, Juan Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademílson e Kleiton. Técnico: Alex de Souza

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

