Botafogo divulga balanço com arrecadação histórica e prejuízo de R$ 300 milhões

O Botafogo divulgou nesta sexta-feira (8) o balanço financeiro de 2024. Campeão da Libertadores e do Brasileirão no ano passado, o Glorioso registrou a maior arrecadação da sua história, com faturamento R$ 720 milhões. Contudo, mesmo assim sofreu um prejuízo de quase R$ 300 milhões em virtude de altos investimentos, melhorias na infraestrutura e empréstimos para o Lyon, da França.

As premiações da Libertadores e do Brasileirão geraram aumento de 323% na receita de premiações. Dessa forma, os R$ 258 milhões arrecadados com os títulos significaram 36% do faturamento total de 2024. Em carta, John Textor ressaltou que a estimativa do valor de mercado do elenco subiu para R$ 950 milhões.

Apesar do faturamento histórico, o Botafogo registrou um prejuízo de quase R$ 300 milhões. No demonstrativo, o Alvinegro declarou que tem R$ 558,6 milhões a receber do Grupo Eagle. Antes do imbróglio entre John Textor e a sua própria rede multi-clubes, Botafogo e Lyon operavam em “caixa único”. Portanto, o Glorioso ajudou a melhorar a saúde financeira do clube francês com empréstimos internos.

Por fim, o Botafogo também apresentou uma redução da dívida de R$ 474 milhões. Na carta, John Textor ressaltou que reduziu o passivo com “com pagamentos expressivos e exaustivas renegociações de sucesso com credores, frutos da credibilidade dos dirigentes da SAF nos acordos firmados”.

