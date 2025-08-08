Real Madrid dá aumento e encaminha renovação de atacante ‘rival’ de Endrick

Gonzalo García teve destaque pelo Real Madrid no Mundial de Clubes, nos EUA - (crédito: Foto: Divulgação / Real Madrid)

O Real Madrid não perdeu tempo e tratou de encaminhar a renovação do jovem Gonzalo García, “rival” de Endrick no ataque. O clube merengue dará aumento salarial ao jogador de 21 anos, após a ótima impressão deixada no Mundial de Clubes, em que balançou a rede em quatro ocasiões em seis partidas.

A multa rescisória, aliás, também sofrerá aumento significativo. A renovação do vínculo, deve ser oficializada na próxima semana. As informações são da ESPN.

Promovido da base, García supriu a ausência de Mbappé no começo do Mundial para mostrar sua qualidade. A ideia da comissão técnica de Xabi Alonso, portanto, é dar minutagem relevante ao “reforço” logo no começo da próxima temporada.

Em razão da boa surpresa durante o torneio de clubes da Fifa, o Real Madrid descartou buscar no mercado um atacante de peso. Afinal, Alonso se mostra satisfeito com o estilo de jogo do jovem.

Nesta sexta-feira (9), sem a presença de público, o time merengue disputou um jogo-treino contra o Leganés e venceu por 4 a 1. Thiago Pitarch, outro jogador da base que mostra bom desempenho na pré-temporada, anotou um dos gols. García, aliás, vestiu a camisa 16 na atividade. No site do clube, a numeração ainda pertence a Endrick.

