Real Madrid dá aumento e encaminha renovação de atacante ‘rival’ de Endrick

Gonzalo García teve destaque pelo Real Madrid no Mundial de Clubes, nos EUA

Gonzalo García teve destaque pelo Real Madrid no Mundial de Clubes, nos EUA - (crédito: Foto: Divulgação / Real Madrid)
O Real Madrid não perdeu tempo e tratou de encaminhar a renovação do jovem Gonzalo García, “rival” de Endrick no ataque. O clube merengue dará aumento salarial ao jogador de 21 anos, após a ótima impressão deixada no Mundial de Clubes, em que balançou a rede em quatro ocasiões em seis partidas.

A multa rescisória, aliás, também sofrerá aumento significativo. A renovação do vínculo, deve ser oficializada na próxima semana. As informações são da ESPN.

Promovido da base, García supriu a ausência de Mbappé no começo do Mundial para mostrar sua qualidade. A ideia da comissão técnica de Xabi Alonso, portanto, é dar minutagem relevante ao “reforço” logo no começo da próxima temporada.

Em razão da boa surpresa durante o torneio de clubes da Fifa, o Real Madrid descartou buscar no mercado um atacante de peso. Afinal, Alonso se mostra satisfeito com o estilo de jogo do jovem.

Nesta sexta-feira (9), sem a presença de público, o time merengue disputou um jogo-treino contra o Leganés e venceu por 4 a 1. Thiago Pitarch, outro jogador da base que mostra bom desempenho na pré-temporada, anotou um dos gols. García, aliás, vestiu a camisa 16 na atividade. No site do clube, a numeração ainda pertence a Endrick.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/08/2025 22:38
