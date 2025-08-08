Cássio analisa duelo do Cruzeiro contra Neymar: ‘Temos de nos impor’

Depois da classificação na Copa do Brasil, o Cruzeiro volta a campo neste domingo (10), para encarar o Santos, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Na vice-liderança da competição, com 37 pontos, a Raposa tenta recuperar a ponta da tabela contra o Peixe, que briga contra a zona de rebaixamento.

Assim como em outros confrontos do clube paulista, a expectativa é pelo duelo contra Neymar. Herói na vitória contra o CRB, o goleiro Cássio reconheceu o perigo de enfrentar o craque e reforçou que a equipe precisa ficar atenta na marcação do jogador, que marcou duas vezes contra o Juventude.

“Ele é um jogador fora do normal, na minha opinião é um dos maiores que tem no planeta, torço muito para que ele consiga nos ajudar na próxima Copa do Mundo, trazer esse título para o Brasil. Mas espero que a gente possa controlar as ações dele nesse jogo contra o Santos. Tenho o máximo respeito pelo Santos e pelo Neymar e temos que pensar no contexto geral, que vamos enfrentar uma equipe cheia de jogadores de qualidade e o Neymar, um cara perigoso de se jogar contra. Temos de nos impor dentro de casa, tenho certeza que vai ser um jogo onde nossa torcida vai fazer a diferença. É fazer uma grande partida em busca da vitória em casa”, afirmou o goleiro.

O meia Christian, um dos destaques cruzeirenses da temporada, também destacou a preparação do grupo para o confronto, além de comentar sobre Neymar. O jogador destacou que será uma partida complicada, independente do momento das equipes.

“A gente sabe que será um jogo muito difícil, o Santos tem uma grande equipe, é um clube enorme. Estamos nos preparando bem e, independente da posição que eles se encontram, vai ser um jogo difícil. Mas, nossa equipe está se preparando para fazer uma boa partida. O Neymar é um grande jogador da história brasileira, acho que também é ídolo de muitos jogadores e torcedores. Com certeza vai ser um grande confronto. Tenho certeza que o professor vai passar tudo o que vamos ter que fazer para nos defendermos muito bem e sei que vamos fazer um bom trabalho nesta partida, buscando a vitória”, ressaltou.

Cautela no bom momento do Cruzeiro

O Cruzeiro faz um bom Campeonato Brasileiro, brigando na parte de cima da tabela. Apesar de estar na vice-liderança, a torcida celeste vive a expectativa de brigar pelo título da competição. Cássio evita falar sobre o título, mas espera que a equipe consiga se consolidar nas primeiras posições e manter a regularidade dentro de campo.

“Acho que é prematuro falar sobre título agora, mas é sim interessante falarmos de buscar se manter no G4 e seguir bem na competição. E, para conseguir isso, temos que ser regulares e manter esse espírito para que tudo dê certo. A gente tem que pensar em cada partida, não dá pra ficar pensando daqui dois, três jogos à frente, precisamos pensar no presente, manter a regularidade”, pontuou.

