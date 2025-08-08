Landim explica motivo de não ter renovado com Gabigol

Presidente do Flamengo até o final do ano passado, Rodolfo Landim participou do podcast do radialista Luiz Penido. A participação do antigo mandatário rubro-negro no programa teve como grande tema a saída do atacante Gabigol. Landim explicou os motivos que fizeram com que o clube não renovasse com o jogador.

De acordo com o ex-presidente, a avaliação realizada pelo Flamengo mostrou que os resultados obtidos nos anos anteriores não justificavam uma extensão de vínculo. Landim revelou que Gabigol pedia um novo contrato de cinco anos, com um valor muito alto, que estaria fora do que o clube estava projetando.

“Eu como administrador de clube tenho que tomar as decisões em cima daquilo que estou vendo. Eu acho o seguinte, quando você faz uma renovação de contrato com um jogador, aquilo é um investimento que você está fazendo. Então você tem que avaliar a perspectiva que você tem de retorno daquele investimento. Dado o resultado que a gente tinha tido, de 23 e 24, não tinha sentido para mim fechar um contrato de mais cinco anos. Se fosse um valor baixinho, tudo bem, mas era muita grana”, destacou.

Um dos pontos comentados por Landim era o custo do jogador para o clube. O ex-presidente pontuou que em um contrato de cinco anos pode trazer prejuízo caso o atleta não consiga corresponder, sai de graça e não traz um retorno esportivo e financeiro.

“As pessoas não entendem qual é o custo de um jogador para um clube. As pessoas veem só o salário do jogador. Um jogador que vai receber perto de R$ 1 milhão por mês, vai receber, no final do ano, somando tudo, 2 milhões de euros. Mas se esse jogador custou 15 milhões de euros para o clube e você faz um contrato de cinco anos com ele, você está amortizando um quinto deste valor por ano, porque ao final de cinco anos ele sai de graça. Então o custo de um jogador para o clube não são os dois milhões, são os dois mais os três de amortização do passe que você fez”, explicou.

Admiração por Gabigol

Apesar de toda a situação, Landim afirmou que mantém a admiração pelo atacante. O ex-presidente reforçou o papel que Gabigol possui na história do Flamengo e que seus feitos estarão guardados na lembrança do torcedor.

“O Gabigol para mim é um ídolo, para todos nós rubro-negros. Vai continuar na galeria da história. O que ele fez pelo Flamengo ficou marcado na história, vai ficar no museu, vai ficar na lembrança de todo mundo. Gratíssimo a tudo”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.