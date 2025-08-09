Contra o Fortaleza, Botafogo defenderá façanha da era SAF

Se o retrospecto, as curiosidades e os números estiverem em primeiro plano, o Botafogo não perderá, então, para o Fortaleza neste sábado (9), às 20h30 (horário de Brasília), no Castelão, pela rodada 19 desta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Glorioso desembarcará no único estado que visitou em todas as edições do Brasileirão como SAF e sempre somou pontos (confira mais detalhes abaixo). De 2022 até aqui, o Mais Tradicional foi ao Ceará quatro vezes: são duas vitórias e dois empates neste recorte, trajetória que resulta, portanto, em um aproveitamento de 66,6%, cifra elevada para uma equipe forasteira.
Além do Ceará, somente em Pernambuco o Botafogo, com um clube-empresa, não sabe o que é ser derrotado. No entanto, o time atual campeão nacional tem apenas um jogo por lá, ao contrário dos demais estados, onde, inclusive, sempre pisou em mais de uma oportunidade. A visita a capital ocorreu recentemente, no 1 a 0 sobre o Sport.
Marçal é caçador de Leão
É claro que os dados não vestem chuteiras e tampouco entram em campo. O Botafogo terá, assim, que jogar bola para não permitir que o Castelão se torne um território hostil. Mas um outri presságio estará ao lado dos alvinegros neste fim de semana. Foi justamente contra o Fortaleza, no mesmo estádio, que Marçal marcou o seu primeiro gol pelo Glorioso. Em setembro de 2022, a Estrela Solitária bateu o Leão do Pici por 3 a 1, com a marca do lateral-esquerdo. Naquele dia, aliás, o ídolo Gatito ainda pegou um pênalti.
Botafogo na base da rotação
Para o dissabor do Fortaleza, Marçal deve estar, enfim, entre os 11 iniciais do Mais Tradicional. Desta vez, porém, o veterano ocupará a zaga por conta do número de baixas do Botafogo. Além disso, após a vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, pela Copa do Brasil, o técnico Davide Ancelotti respondeu ao Jogada10 que, com o time vivo em três frentes (o único no Brasil), a tendência é o rodízio na sequência da temporada.
“De antemão, acontece para ganhar o jogo. A princípio, vou fazer sempre a escalação para ganhar o próximo jogo. Acho que, contra o Bragantino, em primeiro lugar, precisava de um pouco menos de domínio de bola, para, principalmente, atacar nas costas deles. Por essa razão, jogamos sem um 9. Acho que Savarino fez o trabalho muito bem. Antes de tudo, dar descanso aos jogadores que podem estar cansados e jogadores que vamos precisar nos próximos jogos é muito importante para o Botafogo”, explicou Ancelottinho.
Agora, o Mais Tradicional defende este histórico para seguir, como prega o hino, “honrando as cores do Brasil de nossa gente” e buscando sempre estar entre os ponteiros da liga nacional.
Confira, abaixo, o desempenho do Botafogo, como SAF, fora de casa, no Brasileiro
RIO GRANDE DO SUL
19/6/2022 – Internacional 2 x 3 Botafogo
9/7/2023 – Grêmio 0 x 2 Botafogo
6/12/2023 – Internacional 3 x 1 Botafogo
11/08/2024 – Juventude 3 x 2 Botafogo
4/12/2024 – Internacional 0 x 1 Botafogo
Cinco jogos, três vitórias e duas derrotas
SANTA CATARINA
6/10/2022 – Avaí 1 x 2 Botafogo – Brasileirão de 2022
22/6/2024 – Criciúma 2 x 1 Botafogo – Brasileirão de 2024
Dois jogos, uma vitória e um empate
PARANÁ
29/5/2022 – Coritiba 1 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2022
13/11/2022 – Paranaense 3 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2022
3/6/2023 – Paranaense 1 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2023
29/11/2023 – Coritiba 1 x 1 Botafogo – Brasileirão de 2023
5/10/2024 – Paranaense 0 x 1 Botafogo – Brasileirão de 2024
Cinco jogos, uma vitória, um empate e três derrotas
SÃO PAULO
Palmeiras 4 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2022
Bragantino 0 x 1 Botafogo – Brasileirão de 2022
Corinthians 1 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2022
Santos 2 x 0 Botafogo – Brasileirão 2022
São Paulo 0 x 1 Botafogo – Brasileirão 2022
Palmeiras 0 x 1 Botafogo – Brasileirão 2023
Santos 2 x 2 Botafogo – Brasileirão 2023
São Paulo 0 x 0 Botafogo – Brasileirão 2023
Corinthians 1 x 0 Botafogo – Brasileirão 2023
Bragantino 2 x 2 Botafogo – Brasileirão 2023
Corinthians 0 x 1 Botafogo – Brasileirão 2024
São Paulo 2 x 2 Botafogo – Brasileirão 2024
Bragantino 0 x 1 Botafogo – Brasileirão 2024
Palmeiras 1 x 3 Botafogo – Brasileirão 2024
Palmeiras 0 x 0 Botafogo – Brasileirão 2025
Bragantino 1 x 0 Botafogo – Brasileirão 2025
Santos 0 x 1 Botafogo – Brasileirão 2025
17 jogos, sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas
MINAS GERAIS
América 1 x 1 Botafogo – Brasileirão 2022
Mineiro 0 x 2 Botafogo – Brasileirão de 2022
Cruzeiro 0 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2023
Mineiro 1 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2023
América 1 x 2 Botafogo – Brasileirão de 2023
Cruzeiro 3 x 2 Botafogo – Brasileirão de 2024
Mineiro 0 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2024
Mineiro 1 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2025
Oito jogos, duas vitórias, três empates e três derrotas
GOIÁS
Goianiense 1 x 1 Botafogo – Brasileirão de 2022
Goiás 0 x 1 Botafogo – Brasileirão de 2022
Goiás 2 x 1 Botafogo – Brasileirão de 2023
Goianiense 1 x 4 Botafogo – Brasileirão 2024
Quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota
MATO GROSSO
Cuiabá 2 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2022
Cuiabá 0 x 1 Botafogo – Brasileirão de 2023
Cuiabá 1 x 2 Botafogo – Brasileirão de 2024
Três jogos, duas vitórias e uma derrota
BAHIA
Bahia 1 x 2 Botafogo – Brasileirão de 2023
Vitória 0 x 1 Botafogo – Brasileirão de 2024
Bahia 0 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2024
Bahia 1 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2025
Quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota
PERNAMBUCO
20/7/2025 – Sport 0 x 1 Botafogo
Um jogo e uma vitória
CEARÁ
17/4/2022 – Ceará 1 x 3 Botafogo
4/9/2022 – Fortaleza 1 x 3 Botafogo
23/11/2023 – Fortaleza 2 x 2 Botafogo
12/5/2024 – Fortaleza 1 x 1 Botafogo
Quatro jogos, duas vitórias e dois empates
