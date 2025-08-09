Gustavo Henrique recebe sondagens, mas prefere seguir no Corinthians

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, que garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, Gustavo Henrique está em fim de contrato com o Corinthians. Por conta disso, o zagueiro começa a receber sondagens de diversos clubes, mas garante desejo de permanecer no Timão.

Nos últimos dias, o defensor foi procurado por times da Arábia Saudita, como Damac e Al-Fayha, e oferecido ao Fluminense, que busca um zagueiro no mercado. No entanto, o Tricolor ouviu que o Corinthians não deseja abrir mão de seu zagueiro titular neste momento. Dessa maneira, a negociação não avançou.

LEIA MAIS: Após classificação no Dérbi, Corinthians volta aos treinos com baixas médicas

Como possui vínculo somente até o fim do ano, Gustavo Henrique pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Os representantes do zagueiro devem se reunir na próxima semana com a diretoria para analisar as condições para uma renovação.

De acordo com o “ge”, o jogador quer ao menos mais dois anos de contrato. Dessa maneira, espera que o Timão cumpra o que combinou com ele no momento de sua contratação, no início de 2024.

Na época, ainda sob o comando do diretor de futebol Rubens Gomes, o Corinthians não pagou luvas a Gustavo Henrique, mas se comprometeu a fazer no momento da renovação do vínculo.

Zagueiro tem mais de 50 jogos pelo Corinthians

Desde que chegou ao Parque São Jorge, Gustavo Henrique disputou 51 partidas, com três gols marcados e o título do Campeonato Paulista.

“Acho que a paixão que eles têm pelo clube e não é pelo jogador é um diferencial. A paixão que eles têm de estar ali nos momentos difíceis, independente da fase do que o time está eles estão apoiando o tempo todo. Antes da decisão contra o Palmeiras foi mais uma prova que a gente não estava sozinho, a gente estava jogando fora de casa, mas a gente sabia que tinha milhares de torcedores torcendo pela gente e isso nos incentivou a dar essa alegria para eles”, disse o defensor, após marcar um dos gols do Corinthians sobre o Palmeiras no Dérbi de quarta-feira.

