Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre Crystal Palace e Liverpool, neste domingo (10), marca a abertura da temporada 2025/26 no futebol inglês. As equipes se enfrentam às 11h (de Brasília), na final da Supercopa Inglesa, no histórico Wembley, em Londres. A partida coloca frente a frente o vencedor da Copa da Inglaterra (FA Cup), diante do atual campeão da Premier League.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Crystal Palace

Atual vencedor da Copa da Inglaterra (FA Cup), o Crystal Palace vai tentar surpreender o Liverpool e conquistar mais um título nacional para começar a temporada 2025/26 com o pé direito. Além disso, o time poderá contar com os retornos de Adam Wharton, Marc Guehi e Nathaniel Clyne, que já se recuperaram das lesões e retornaram aos treinos nesta pré-temporada.

Porém, Chadi Riad e Cheick Doucouré ainda seguem afastados por questões médicas. No mercado, o time manteve uma postura mais comedida, trazendo apenas dois reforços: Borna Sosa e Walter Benitez.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool é o atual campeão da Premier League e chega embalado para mais uma temporada brigando pelo topo do futebol inglês. Isto porque os Reds investiram alto nesta janela de transferências e o técnico Arne Slot já colocou os reforços para jogar.

Dessa maneira, a tendência é que o time entre em campo com uma escalação parecida com a que jogou no segundo amistoso de pré-temporada contra o Athletic Bilbao. Todos os reforços contratados recentemente pelo Liverpool já têm sido aproveitados, inclusive entre os titulares, como o lateral Frimpong, o meia-atacante Wirtz e o centroavante Ekitiké.

Contudo, a única dúvida fica por conta do goleiro brasileiro Alisson.

CRYSTAL PALACE X LIVERPOOL

Final da Supercopa Inglesa

Data-Hora: domingo, 10/08/2025, às 11h (de Brasília)

Local: Wembley, em Londres (ING)

CRYSTAL PALACE: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze. Técnico: Oliver Glasner

LIVERPOOL: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah, Gakpo, Ekitiké. Técnico: Arne Slot

Árbitro: Chris Kavanagh (ING)

