Ramon Menezes aprova desempenho do Brasil contra o Paraguai

O técnico Ramon Menezes aprovou o resultado e a performance do Brasil Sub-20 contra o Paraguai, em amistoso fora de casa na última sexta-feira (8). O comandante reforçou ainda que a Seleção Brasileira teve grande controle da posse de bola.

“Saí muito satisfeito porque a chance que foi dada para esses atletas, eles agarraram e foram muito bem. No segundo tempo, acho que o Brasil controlou as ações. Com a entrada do Gabriel (Carvalho), a gente teve um pouco mais a bola, e isso dificultou as ações do Paraguai. A gente teve um bom volume de finalizações, finalizamos 16 vezes contra seis do Paraguai”, comentou Ramon Menezes.

O Brasil, aliás, volta a campo já nesta segunda-feira (11), em novo amistoso fora de casa contra o Paraguai, às 16h. A dupla de jogos faz parte da preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo da categoria, entre setembro e outubro deste ano, no Chile. A equipe comandada por Ramon Menezes, vale lembrar, vai em busca do sexto título, o que o deixaria como maior campeão, ao lado da Argentina.

“O futebol não é só números, é dentro do campo, o compromisso é competir. A seleção do Paraguai é tecnicamente muito boa e que compete muito. Se não competíssemos, ficaria difícil, por isso que eu gostei. Agora tem o próximo jogo, o Paraguai é uma equipe muito bem treinada. Tenho certeza que nós vamos fazer um bom jogo, um bom espetáculo. Vai vencer a equipe que tiver um compromisso forte e mais atenção dentro de campo”, concluiu Ramon Menezes.

