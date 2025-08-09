Reinier, reforço do Atlético, avalia período na Europa

Reinier pode estrear pelo Atlético neste final de semana, contra o Vasco - (crédito: Foto: Divulgação / CAM)

Reforço do Atlético para a sequência da temporada, o meia-atacante Reinier fez uma análise de sua passagem de cinco anos e meio pela Europa. Ele valorizou a experiência, reforçando que volta ao Brasil mais experiente, maduro e completo como jogador.

“Ganhei experiência, eu passei por muitos países, aprendi outras línguas, como ser humano também. Saí com 18 anos e agora tenho outra cabeça. Em campo também, aprendi a marcar mais, a tática da Europa é um pouco diferente então nisso me aperfeiçoei bastante”, comentou Reinier, em entrevista à “Galo TV”.

Reinier tem 23 anos e surgiu no histórico Flamengo de 2019, que conquistou Libertadores, Carioca e Brasileirão. Ele fez seis gols em 15 jogos e, assim, logo foi vendido ao Real Madrid em janeiro do ano seguinte, por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões, em valores da época). O meia-atacante até jogou e marcou pelo Real Castilla, mas nunca defendeu a equipe principal. Ele mostra certa bronca.

“Muita gente fala que eu não dei certo em determinado time, mas no Real Madrid ninguém pode falar que eu não dei certo porque eu não tive sequência, não fiz uma pré-temporada, não joguei nenhum jogo. Muita gente fala besteira nas redes sociais. Neste caso, não pode falar, porque não tive nenhum jogo pelo Real Madrid”, acrescenta Reinier.

O jogador chegou a Belo Horizonte nesta semana, sem custos. No entanto, o time espanhol segue com 50% dos direitos econômicos do novo camisa 18. O contrato é válido por quatro anos e meio. Portanto, até o final de 2029.

Reinier, aliás, falou ainda sobre os empréstimos ao Borussia Dortmund (ALE), Girona (ESP), Frosinone (ITA) e Granada (ESP), onde teve bem mais oportunidades, com sete gols e oito assistências em 105 jogos.

“Para a experiência foi muito boa, passei por muitas coisas, teve a Covid, joguei três jogos no Castilha de Real Madrid e aí eu estava melhorando no espanhol e vem a Covid. Depois, cinco meses sem jogar e fui bastante emprestado”, concluiu o meia-atacante.

