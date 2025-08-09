Manchester United anuncia a contratação de Sesko por R$ 484 milhões

O Manchester United anunciou, na manhã deste sábado (9), a contratação do atacante Benjamim Sesko, que atuava pelo RB Leipzig. O jogador esloveno custou aos cofres do clube inglês 76,5 milhões de euros (R$ 484 milhões) fixos, além de 8,5 milhões de euros (R$ 53,8 milhões) em bônus por metas, de acordo com o “The Athletic”.
“A história do Manchester United é obviamente muito especial, mas o que realmente me entusiasma é o futuro. Quando discutimos o projeto, ficou claro que tudo está pronto para que esta equipe continue a crescer e em breve volte a competir pelos maiores troféus”, afirmou o atacante, de 22 anos, ao site oficial dos Red Devils.
Na última temporada, Sesko marcou 21 gols e distribuiu seis assistências. Agora no United, mostrou-se empolgado em trabalhar com Rúben Amorim.
“Desde o momento em que cheguei, pude sentir a energia positiva e o ambiente familiar que o clube criou. É claramente o lugar perfeito para atingir meu nível máximo e realizar todas as minhas ambições. Mal posso esperar para começar a aprender com o Rúben e me conectar com meus companheiros de equipe. E, assim, alcançar o sucesso que todos sabemos que somos capazes de alcançar juntos”, disse o esloveno, que assinou até 30 de junho de 2030.
United supera proposta do Newcastle
Sesko tinha proposta também do Newcastle e gostou do que ouviu, mas o United superou a proposta do rival, que estava disposto a pagar 75 milhões de euros, com mais 5 milhões em variáveis.
O esloveno é a quarta contratação do United para esta temporada. Anteriormente, o clube havia fechado com Matheus Cunha, que deixou o Wolverhampton por 74,2 milhões de euros. Além de Mbeumo, ex-Brentford, que chegou por 75 milhões de euros, e Diego León, ex-Cerro Porteño, que custou 4 milhões de euros.
