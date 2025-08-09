Time de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr tem interesse em Coman, do Bayern de Munique

Ativo no mercado a pedido do astro Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr tem um novo alvo nesta janela de transferências. O clube da Arábia Saudita tem interesse na contratação de Kingsley Coman, de 29 anos, do Bayern de Munique.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o clube saudita encaminhou uma primeira oferta, de valor ainda não revelado, que chegou até o Bayern. Os clubes, agora, negociam a transferência.

Na última temporada, Coman disputou 45 partidas pelo Bayern, com nove gols e cinco assistências, somando todas as competições.

Nesta temporada, o Al-Nassr contratou o técnico Jorge Jesus, que estava sem clube após sair do rival Al-Hilal, e o atacante português João Félix, que esteve emprestado por seis meses ao Milan, mas pertencia ao Chelsea. Outro que chegou ao clube saudita foi o zagueiro Iñigo Martínez, do Barcelona.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.