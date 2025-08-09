Volta Redonda anuncia a contratação de atacante da seleção da Bolívia

Lucas Chávez atuou nos dois últimos jogos da Bolívia nas Eliminatórias - (crédito: reprodução/instagram)

O Volta Redonda anunciou, neste sábado (9), a contratação do atacante Lucas Chávez, que pertencia ao Bolívar, da Bolívia. O jogador chega ao clube fluminense por empréstimo até o fim da Série B do Brasileirão.

Aos 22 anos, Chávez foi titular da seleção boliviana nos dois últimos jogos do país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ao fim do contrato de empréstimo, o Voltaço poderá comprar em definitivo os direitos econômicos do jogador em dezembro. O clube brasileiro chegou a ter uma oferta rejeitada pelo Bolívar, que avisou que o proposta era baixa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Volta Redonda FC (@voltacofc)

Chávez nasceu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Aliás, ele conquistou o título nacional em 2022 pelo Bolívar e também atuou no Al-Taawoun, da Arábia Saudita.

Pela Bolívia, Chávez atuou em 13 partidas e disputou a última Copa América, sediada nos Estados Unidos. Dessa maneira, ganhou chance de ser titular nos dois últimos duelos da seleção pelas Eliminatórias. Além disso, disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2023.

Sem o novo reforço, o Volta Redonda volta a campo neste sábado (9), quando enfrenta o Novorizontino, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 21ª rodada da Série B.

