Palmeiras deve ter novidade para jogo contra o Ceará

O Palmeiras encerrou neste sábado (9) a preparação para o duelo contra o Ceará, que ocorre às 16h (de Brasília) de domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O lateral-direito Khellven deve ser a novidade na lista de relacionados do técnico Abel Ferreira.

O novo reforço do Verdão treinou em tempo integral neste sábado e deve constar na relação do treinador. Por outro lado, o zagueiro Murilo deve continuar fora, apesar de ter treinado em grande parte do tempo com o elenco.

O zagueiro Bruno Fuchs e o atacante Bruno Rodrigues seguem como desfalques do Palmeiras. Eles cumpriram cronograma especial no Núcleo de Saúde e Performance, enquanto o Paulinho fez tratamento na parte interna do centro de excelência.

Em negociações com o Bragantino, Vanderlan treinou com o plantel. Ele deve se despedir do clube neste domingo e, assim, realizar exames médicos em sua nova equipe na segunda-feira.

Os jogadores realizaram atividades técnicas e táticas, com ênfase em dinâmicas específicas e estratégias de jogo, sob a batuta da comissão técnica.

Dessa maneira, Abel Ferreira deve escalar o time com a seguinte formação: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque.

O Palmeiras ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 33 pontos, a quatro dos líderes Flamengo e Cruzeiro. O Verdão tem um jogo a menos que os cariocas e dois a menos que o Cabuloso.

