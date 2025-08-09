Mayke pode ganhar primeira chance como titular do Santos

O lateral-direito Mayke saiu na frente da concorrência com Igor Vinicius após o treino do Santos deste sábado (9). Assim, ele deve ser titular pela primeira vez pelo Peixe, neste domingo (10), contra o Cruzeiro, em Minas, às 18h30. O duelo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão.
Mayke já estreou pelo Santos. Foi na útima segunda-feira (4), quando entrou no intervalo da vitória sobre o Juventude por 3 a 1. O experiente lateral de 32 anos chegou sem custos do Palmeiras, foi anunciado no final de julho e assinou contrato válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano desde que alcançe algumas metas estabelecidas em contrato.
Escalação
Assim como Mayke e Igor Vinicius, o volante Willian Arão é outro que foi contratado pelo Peixe nesta janela de transferências. O meio-campista, no entanto, não jogará lesionado, que nem João Basso. O técnico Cléber Xavier, por outro lado, contará com o retorno do volante Tomás Rincón, que cumpriu suspensão diante do Juventude. Outro que volta é o atacante Guilher,me, recuperado de uma lesão no tornozelo direito.
Portanto, uma provável escalação do Santos para encarar o Cruzeiro é Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón (João Schmidt), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares (Guilherme).
