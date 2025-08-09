Ex-promessa da base do Barcelona se aposenta aos 23 anos

Joia da canteras do Barcelona, o meia Joan González anunciou o fim da carreira com apenas 23 anos de idade. Dessa maneira, ele decidiu se aposentar por conta de um problema congênito raro.

O apoiador atuava como profissional desde a temporada 2022/23. Ele disputou 66 jogos na carreira como profissional, todas pelo Lecce, da Itália, com dois gols e quatro assistências.

Na última temporada, Joan González não fez nenhuma partida pelo clube italiano. Afinal, acabou reprovado nos exames médicos. O agora ex-jogador nasceu em Barcelona e se formou na base do clube da Catalunha.

Leia a carta de despedida de Joan González

“Hoje é um dos dias mais difíceis, mas também um dos mais significativos da minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Após meses de reflexão e momentos de incerteza, chegou a hora de anunciar que estou encerrando minha carreira como jogador de futebol.

Depois de meses de reflexão e momentos de incerteza, chegou a hora de anunciar que estou encerrando minha carreira como jogador de futebol.

Lembro-me dos dias de jogo como se fossem ontem: a sensação da grama molhada, os gritos das arquibancadas, o som agudo da bola batendo na minha chuteira, o nervosismo antes do apito inicial… Momentos que agora sinto profundamente porque sei que não voltarão. Houve dias de cansaço, de erros, de raiva de mim mesmo. Mas também houve risadas, gols, abraços, olhares cúmplices dos meus companheiros depois de um bom jogo. Lembro-me do vestiário, dos conselhos dos veteranos, das piadas, das conversas que só acontecem dentro de um time. E lembro-me, acima de tudo, dos olhares da minha família nas arquibancadas. E daquele gesto inesquecível de cumprimentá-los depois do jogo.

Agradeço ao Lecce e ao seu presidente por abrirem as portas de um clube maravilhoso. Agradeço aos treinadores que acreditaram em mim, por suas exigências, suas palavras e tudo o que me ensinaram, dentro e fora de campo. Aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, aos funcionários do clube e à torcida: senti o apoio de vocês em cada passo do caminho. Vocês não são apenas espectadores; vocês fazem parte desta história que vivi. Obrigado por me fazerem sentir parte de uma verdadeira família.

Sinto-me muito feliz morando nesta cidade, que me cativou desde o primeiro dia. Suas ruas cheias de história, sua luz, seu povo caloroso e acolhedor… Tudo me fez sentir em casa. Obrigada, Lecce, por cada caminhada tranquila pelo centro, por cada cumprimento na rua, por cada cantinho que agora faz parte de mim. Foi um privilégio morar aqui. Lecce sempre terá um lugar muito especial no meu coração”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.