Dorival Júnior comanda treino tático no Corinthians; Carrillo passa por cirurgia

O Corinthians anunciou que o meia André Carrillo passou por cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo na manhã deste sábado (9), em São Paulo. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês pelos médicos Rafael Macedo e Alfonso Apostólico. De acordo com o clube, o atleta passa bem.

O Timão informou ainda que Carrillo ficará três dias em casa em recuperação da cirurgia. Em seguida, retornará ao CT Joaquim Grava para iniciar o processo de fisioterapia. O jogador pode perder o restante da temporada por conta da grave lesão.

O jogador lesionou-se na última quarta-feira, durante a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. O peruano levou um toque do adversário e prendeu o pé no gramado. Dessa maneira, foi ao chão e pediu substituição.

Outro que deixou o campo com problema físico foi Memphis Depay, que sofreu lesão muscular e deve parar, por pelo menos, um mês. O lateral-esquerdo Hugo, que se recupera de uma cirurgia para recuperação de uma hérnia inguinal, e o volante Maycon, em transição com a preparação física, também não enfrentam o Juventude na próxima segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), no encerramento da 19ª rodada do Brasileirão.

Corinthians treina enquanto Carrillo era operado

Neste sábado, o elenco do Timão treinou no CT Joaquim Grava. O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade técnica. Em seguida, montou um exercício simulando superioridade numérica em diversas situações de jogo.

Na reta final da atividade, os jogadores realizaram um treino tático em campo reduzido. A comissão técnica decidirá a equipe somente após o treino de domingo, véspera do confronto contra os gaúchos.

O Corinthians soma 22 pontos em 18 jogos, na 12ª colocação do Brasileirão.

