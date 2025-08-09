Remo vence o América em BH e cola no G4 da Série B

O Remo deu mais um passo importante em sua luta para voltar à Série A do Brasileirão após 32 anos. O Leão derrotou o América-MG por 1 a 0, em plena Independência, neste sábado (9), pela 21ª rodada da Série B. O atacante Marrony, ex-Vasco, Galo e Fluminense, anotouo gol do jogo aos 5 minutos, em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Remo subiu para quinto lugar, com 33 pontos, a um da Chapecoense, que também já jogou na rodada. O líder é o Coritiba, com 39, também com 21 partidas. O América, por sua vez, alcançou a sétima partida seguida sem vitória, com seis derrotas no período. Assim, encontra-se em 16º, com 21 pontos, e pode ser por ultrapassado por Volta Redonda, Botafogo-SP e Paysandu, todos com 21 pontos e ainda a jogar. O Amazonas, com 20 pontos, mas que já jogou, fecha o Z4.

Artilheiro do Remo e da Série B, o atacante Pedro Rocha não jogou, cumprindo suspensão após ser expulso contra a Ferroviária. Ex-jogador de Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Athletico, Spartak, entre outros, ele tem 10 gols na competição e foi substituído por Matheus Davó, que sofreu o pênalti do jogo e deu lugar a Felipe Vizeu no segundo tempo.

O Remo volta a campo agora no próximo sábado (16), às 16h, ao receber o Botafogo-SP. O América, por sua vez, visitará o Amazonas na véspera (15), às 20h. Portanto, é um duelo direto na briga contra o rebaixamento à Série C de 2026.

Jogos da 21ª rodada da Série B

Sexta (8/8)

Ferroviária 2×1 Amazonas

Coritiba 0x0 Chapecoense

Sábado (9)

América-MG 0 x 1 Remo

Goiás x Operário – 18h30

Volta Redonda x Novorizontino – 20h30

Domingo (10)

Avaí x Cuiabá – 16h

Atlético-GO x Botafogo-SP – 18h30

Segunda (11)

Criciúma x Athletico – 19h

Paysandu x Vila Nova – 21h30

Terça (12)

CRB x Athletic – 19h30

