Cruzeiro atinge terceira melhor campanha em turno e pode repetir ano campeão

O Cruzeiro faz uma excelente campanha no Brasileirão e ocupa a segunda colocação com 37 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, líder do campeonato. Mesmo com uma rodada restante para o encerramento do turno, os mineiros já garantem a terceira melhor campanha na história dos pontos corridos.

Sob o comando de Leonardo Jardim, a equipe fica atrás apenas das campanhas de 2013 e 2014, quando conquistou o tri e o tetracampeonato brasileiro. Naquelas edições, somou 40 e 43 pontos no turno, respectivamente, e foi campeã nos dois torneios. Se vencer o Santos neste domingo (10), no Mineirão, o time igualará a campanha de 11 anos atrás.

VEJA: Cruzeiro x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Na pontuação atual, o Cruzeiro já superou o desempenho de 2008, quando fez 36 pontos e terminou o primeiro turno na segunda posição. Em 2007, somou 32 pontos, e em 2010, ano em que terminou o Brasileirão como vice, marcou 31 pontos nos primeiros 19 jogos.

Contra o Santos, além de alcançar uma marca expressiva no turno, o Cruzeiro pode conquistar o troféu simbólico do primeiro turno. Para isso, precisa vencer em casa e torcer por um tropeço do Flamengo, que enfrentará o Mirassol.

