Dupla não corresponde expectativas e perde espaço com Diniz na defesa do Vasco

Diante da equipe azulina, o uruguaio ficou apenas como opção no banco de reservas, enquanto Oliveira sequer esteve na lista de relacionados. O treinador, então, preferiu improvisar Hugo Moura na zaga, o que evidenciou que a dupla está no final da fila na disputa por uma vaga no setor.

Lemos chegou ao clube no início do ano, porém não correspondeu às expectativas. Além disso, conviveu com problemas físicos e logo quando teve uma chance de iniciar como titular, sofreu uma lesão na costela.

Outro ponto que depõe contra o uruguaio é que ele não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo de Diniz. Assim, encontrou dificuldade para jogar na linha alta de marcação e apresentou lentidão na saída de bola.