Corinthians: caminhão toca hinos de Palmeiras, São Paulo e Vasco durante votação de impeachment

Caminhão de som causa tumulto durante votação de impeachment no Parque São Jorge - (crédito: Foto: Reprodução / ESPN)

Um tumulto em frente ao Parque São Jorge chamou atenção neste sábado (9) durante a votação do impeachment de Augusto Melo, afastado há mais de dois meses da presidência do Corinthians. Torcidas organizadas levaram para o local um caminhão de som que tocou hinos de Palmeiras, São Paulo e Vasco. Logo, ocorreram cenas de vandalismo.

Corintianos quebraram vidros do caminhão. De acordo com informações do portal ‘ge’, o som teria sido hackeado por meio de bluetooth. Em razão dos ânimos acirrados, o veículo foi retirado do local.

A votação dos sócios sobre manter ou não o impeachment de Melo, cujo afastamento pelo Conselho Deliberativo se deu por medida cautelar em 26 de maio, definirá o futuro político do clube alvinegro.

Eleito ao cargo em novembro de 2023, Augusto Melo tem mandato até dezembro de 2026. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, será o responsável por homologar o resultado final da Assembleia Geral.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.