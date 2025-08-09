Ter Stegen muda de postura no Barcelona e reassume braçadeira de capitão

O Barcelona informou que o goleiro Ter Stegen autorizou o clube a enviar para La Liga os relatórios médicos sobre a sua lesão nas costas. Assim, com a mudança de postura, o clube catalão devolveu a braçadeira de capitão e encerrou o processo disciplinar que moveu contra o arqueiro, de 33 anos.

“Esses últimos meses foram particularmente difíceis para mim, tanto fisicamente quanto pessoalmente. Como qualquer jogador, após sofrer uma lesão, minha única prioridade sempre foi retornar ao campo o mais cedo possível, motivado unicamente pelo desejo de ajudar a equipe e fazer o que mais amo: competir”, disse o jogador.

“Ao longo da minha carreira, sempre tentei conduzir-me com profissionalismo, respeito e comprometimento com o clube que defendi. Tenho um profundo carinho pelo FC Barcelona, por esta cidade e por seus torcedores, que estiveram ao meu lado por tantos anos. Meu compromisso com essas cores permanece absoluto”, completou.

Este tipo de procedimento permite que os catalães possam abater em até 80% do salário do jogador da conta do Fair Play Financeiro. Assim, o atleta precisará passar por uma nova cirurgia nas costas e tal problema pôs em xeque seu futuro no clube espanhol. A La Liga, por sua vez, fará uma análise com uma junta médica para estipular o tempo de recuperação.

Vale lembrar que o Barcelona já utilizou tal recurso para conseguir inscrever reforços. Um deles foi no caso de Dani Olmo, na temporada passada, por causa da contusão de Christensen.

Comunicado do Barcelona

O FC Barcelona informa que o jogador Marc-André ter Stegen assinou a autorização para que os serviços médicos do clube enviem à LaLiga o relatório médico obrigatório em decorrência de sua intervenção cirúrgica. Considera-se encerrado o processo disciplinar, e o jogador recupera a braçadeira de capitão da equipe principal com efeito imediato”.