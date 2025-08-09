PSG anuncia goleiro ex-Lille para brigar com Donnarumma pela titularidade

Lucas Chevalier despertou o interesse do PSG pela capacidade em atuar com os pés - (crédito: Foto: Divulgação / PSG)

O PSG anunciou o goleiro Lucas Chevalier e desembolsou 40 milhões de euros fixos (cerca de R$ 253 milhões na cotação atual) ao Lille, segundo informação da “Espn”. A emissora indica também que no acordo está previsto o pagamento de mais 15 milhões de euros (quase R$ 95 milhões) em bonificações. O clube da capital e o jogador, de 23 anos, firmaram contrato até 2030. Inclusive, na teoria a intenção com este movimento é que o francês dispute a titularidade com Donnarumma.

Em entrevista ao site do Paris Saint-Germain, Chevalier frisa que o acerto simboliza a realização de um sonho.

“Sou um garoto que está realizando seu sonho. Desde pequeno, tenho o desejo de jogar no mais alto nível. É uma grande alegria estar aqui. Vou vestir esta camisa com amor e ambição”, detalhou o francês.

O goleiro também se tornou um alvo do PSG por se encaixar no perfil de um goleiro que tenha maior capacidade de jogar com os pés, conforme pedido do técnico Luis Enrique. A contratação também representa uma atitude de cautela devido uma possível saída do goleiro italiano.

PSG e goleiro titular não concordam em tratativas por renovação

Afinal, o Paris Saint-Germain e Donnarumma não chegaram a um consenso para uma extensão contratual. O italiano foi um dos principais jogadores na temporada passada, em que conquistou quatro títulos de cinco possíveis. Portanto, ele entendia que merecia um aumento salarial para renovar seu vínculo.

No entanto, a oferta do diretor esportivo do PSG, Luis Campos, nos últimos anos não se encaixa neste contexto. Na verdade, o dirigente português propõe remuneração inferior, porém com altos bônus envolvendo desempenho individual e coletivo.

Importante citar que o contrato de Donnarumma é válido até junho de 2026. Ou seja, se não houver acerto pela ampliação do vínculo, Donnarumma pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em janeiro do ano que vem.

