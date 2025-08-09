Plata destaca assistência de Arrascaeta e celebra vitória

Plata foi um dos destaques na vitória do Flamengo sobre o Mirassol - (crédito: Foto: Gilvan de Souza)

Plata foi o autor do segundo gol do Flamengo na dura vitória por 2 a 1 no Maracanã, neste sábado, 9/8, pelo Brasileirão. O equatoriano fez questão de exaltar a grande qualidade de Arrascaeta. Foi o uruguaio quem fez um cruzamento sob medida para o atacante — que não vinha bem na partida — marcar aos 18 minutos da etapa final, colocando o placar em 2 a 0 (Gabriel diminuiria pouco depois).

“Todos sabem da mágica do Arrascaeta. Eu só me movimentei, pois sei ele faz muitas coisas na área. Como ele confia em mim, me deu o passe para que eu fizesse o gol.”

Sobre o resultado, mesmo com o time sofrendo pressão, Plata lembrou que o mais importante é não perder pontos em casa e que o Flamengo mostrou força jogando no Maracanã:

“Sempre importante somar três pontos e não deixar escapar as vitórias em casa. Se continuarmos da mesma maneira, vamos somar muitos pontos aqui no Maracanã.”

A partir de agora, o Flamengo concentra suas atenções no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto será contra o Internacional, nesta quarta-feira, dia 13, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.