Filipe Luís: ‘Mirassol foi o time que melhor jogou contra o Fla no Maracanã’

Aniversariante do dia, completando 40 anos, o técnico Filipe Luís ganhou de presente não apenas a manutenção do time na liderança, agora com 40 pontos, como também o título simbólico de campeão do primeiro turno — mesmo com um jogo a menos que a maioria dos rivais, incluindo o vice-líder Cruzeiro. Após a partida, o treinador disse que o Flamengo, neste 2 a 1 sobre o Mirassol, cometeu erros defensivos que precisam ser ajustados.

“O Mirassol foi o time que melhor jogou contra a gente neste ano. Minha preocupação maior é que o time seja sólido na defesa, e hoje não tivemos a solidez que eu gosto — por mérito do adversário e também por erros nossos que precisamos corrigir. O Mirassol criou muitas chances em bolas paradas e chegou com frequência na nossa área. É um time muito bem treinado e organizado. Nos criou dificuldades para pressionar. Eu, como treinador, esperava outra formação do adversário, algo mais voltado à marcação alta. Mas eles vieram com uma proposta diferente”.

Filipe Luís analisa o ataque

Depois, Filipe citou que o estilo de jogo do Mirassol facilitou para o Flamengo criar chances. Mas que o ataque não foi feliz para fazer mais gols e matar o jogo, evitando o sufoco na reta final.

“Eles tentaram propor o jogo e abriram mais espaço do que outros times que vêm fechados. Isso nos deu mais oportunidades. Criamos muitas chances claras, e isso também depende da postura do adversário. No segundo tempo, eles colocaram mais gente no ataque e ficou mais difícil defender. Mas as nossas chances seguiram sendo mais claras. Fizemos o segundo gol, tomamos um por descuido, e o jogo seguiu aberto até o fim. O Mirassol tem apenas duas derrotas e mostra um trabalho muito bem feito”, disse, para completar:

“Finalizamos mal. Na frente, o time precisa criar. O Lino e o Arrascaeta criam perigo. O Pedro vem em bom momento, e as defesas têm dificuldade contra ele. A gente consegue criar, e o mais importante é isso: o time criou bastante”, concluímos.

Técnico completa 60 jogos no comando

Este foi o 60º jogo de Filipe Luís no comando do Flamengo. Assim, até o momento, ele soma 39 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.