Crespo exalta reação do São Paulo após eliminação: ???Dificuldade emocional???

O São Paulo não permitiu a instauração de uma crise após a eliminação na Copa do Brasil. Afinal, a equipe deu uma rápida resposta ao conquistar um triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória no seu compromisso seguinte, neste sábado (09), no Morumbis. Assim, o Tricolor Paulista chegou ao seu quinto resultado positivo consecutivo no torneio.
Desta forma, o técnico Hernán Crespo entende que a reação precisa de um reconhecimento maior pelo envolvimento do aspecto psicológico. Principalmente depois da queda na Copa do Brasil.
“Temos que pensar no presente. Era um jogo difícil porque chegpávamos depois de uma eliminação. Acho que a dificuldade era emocional. Depois de uma eliminação onde merecíamos mais. Era muito mais emocional que jogo. O jogo estava aí, a ideia de respeitar identidade”, explicou o comandante.
Com o triunfo em duelo na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo alcançou o sétimo lugar no campeonato. Em seguida, o comandante citou que o confronto também foi simbólico, pois marcou o retorno de Lucas Moura. Ele esteve ausente dos gramados por três meses por problemas físicos.
Portanto, Crespo celebrou a volta do camisa 7, mas ressaltou que o processo de recuperação ainda está em curso, pois ele precisa retomar a parte técnica.
“A primeira coisa é que o Lucas tem que recuperar. Todos que amam o futebol querem ver o Lucas em campo. Mas precisamos que ele esteja bem, confortável durante todos os treinos e no campo. Foi emocionante para todos ele voltar. Temos tempo para ver onde ele pode jogar. A coisa mais importante é que ele voltou”, vibrou o treinador.
Libertadores é “sonho” para o São Paulo
Posteriormente, o Tricolor Paulista mudará o seu foco para a Libertadores, campeonato em que encerrou a fase de grupos invicto. Apesar disso, o discurso do técnico argentino é de cautela.
“É um sonho. Mas preciso ter os pés no chão. É um sonho para todos. Mas é outra coisa a realidade. Sonho é uma coisa, realidade é outra. Vamos tentar com todas as forças realizar o sonho, mas pés no chão”, justificou Crespo.
O São Paulo retorna a campo para enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (12). O primeiro jogo ocorre, às 21h30 (de Brasília), no Atanásio Girardot, em Medelín.
