Brasileiro Feminino: Corinthians supera Bahia no último minuto e abre vantagem nas quartas

Foi no sufoco, mas o Corinthians derrotou por 2 a 1 o Bahia neste sábado (9), no primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Brasileiro. No Batistão, em Aracaju, Gi Fernandes abriu o placar para as paulistas. Rhaizza, no segundo tempo, deixou todo igual. Assim, coube à veterana Gabi Zanotti anotar o gol da vitória no último lance.

As Brabas tiveram o controle da maior parte do jogo diante das Mulheres de Aço, que apostaram na estratégia de aguardar para investir em contragolpes. O jogo, aliás, foi marcado por muitas disputas fortes e boas oportunidades para ambos os times .

O confronto da volta será na próxima semana, com vantagem alvinegra. Afinal, as Brabas precisam apenas de um empate para garantirem vaga nas semifinais. Em caso de derrota das paulistas por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Ao Bahia, resta triunfar por dois ou mais gols para se classificar diretamente.

As Mulheres de Aço terão a semana inteira para fazer ajustes de olho no duelo da volta, que ocorrerá na sexta-feira (15), às 21h (de Brasília), no Pacaembu. Antes deste jogo decisivo, as corintianas voltam a campo pelo Paulistão diante da Ferroviária na próxima terça, às 18h, também no Pacaembu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.