Rodriguinho cita ótima resposta do São Paulo, mas alerta: ???O ano continua???

Rodriguinho foi um dos destaques individuais na vitória do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo promoveu rápida intervenção depois da eliminação na Copa do Brasil e venceu o Vitória, no Morumbis, neste sábado (09), pelo Brasileirão. Apesar da queda no torneio mata-mata nacional, o resultado positivo no duelo da 19ª rodada foi o quinto consecutivo no Campeonato Brasileiro. Deste modo, o promissor meio-campista Rodriguinho considerou a reação como positiva.

Mesmo assim, um dos destaques do Tricolor Paulista no duelo considera que a equipe não pode se acomodar.

“Ótima resposta hoje. Fomos muito bem. Trouxe 40 mil pessoas no Morumbis, estamos felizes, mas não para por aí. O ano continua”, ressaltou Rodriguinho.

Posteriomente, o talentoso meio-campista celebrou que vem aproveitando as oportunidades e, de forma gradativa, conquista o seu espaço no grupo principal. Por sinal, citou que é resultado de muita dedicação, mas que ainda precisa provar o seu valor.

“Acho que o principal é que estou conseguindo ter uma sequência. É uma coisa que trabalhei muito. Ainda não é nada, tenho que mostrar muito mais, mas estou muito feliz, conseguindo jogar e mostrar mais”, argumentou o talentoso jogador.

Foco do São Paulo na Libertadores

Com o triunfo em duelo na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo alcançou o sétimo lugar no campeonato. Posteriormente, o Tricolor Paulista mudará o seu foco na Libertadores, campeonato em que encerrou a fase de grupos sem perder. O São Paulo enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (12). O primeiro jogo ocorre, às 21h30 (de Brasília), no Atanásio Girardot, em Medelín.

