Artilheiro da noite, Marçal manda recado a Davide: ‘Me coloca de 9’

Marçal é só amor! Ele já marcou no Castelão três vezes - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Artilheiro da noite na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza por 5 a 0, neste sábado (9), no Castelão, Marçal mandou um recado ao técnico Davide Ancelotti após o triunfo pela rodada 19 desta edição do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, aliás, no mesmo local, em 2022, ele marcou o primeiro gol com o manto alvinegro.

“Pode atualizar e botar, então, de 9 também, não é? Falei para o treinador que, se precisar, estamos aí (risos). A gente joga onde precisar para ajudar”, brincou o defensor, em entrevista ao canal “Amazon Prime”.

Na verdade, Marçal, lateral-esquerdo de origem, foi deslocado para o lado direito da zaga. Mas ele já atuou de zagueiro em seus tempos de Lyon.

O polivalente também analisou o triunfo do Botafogo. Para ele, a expulsão de Mancha, do Fortaleza, aos cinco minutos do primeiro tempo, abriu o caminho para a goleada do Mais Tradicional.

“Obviamente que a expulsão facilitou um pouco. Soubemos aproveitar os momentos. Fizemos, assim, um gol de bola parada, depois, um0 gol no fim do primeiro tempo que nos deu mais tranquilidade. Voltamos muito ligados para o segundo tempo. É difícil ganhar do Fortaleza aqui. É um time muito bem treinado. Compartilhamos o vestiário com o Renato Paiva. Sabíamos que seria um jogo difícil. Não tem maneira melhor de respeitar o adversário, fazendo nosso jogo e ampliando o placar”, ponderou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.