Nonato, do Fluminense, lamenta gol do Bahia no fim do jogo: ‘Fica um gosto amargo’

O Fluminense protagonizou com o Bahia um jogo emocionante na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, com uma virada para cada lado, as equipes empataram por 3 a 3, em uma partida que ficou aberta e com grandes chances até os minutos finais. Na saída de campo, Nonato, autor de um dos gols do Tricolor, lamentou o gol de empate do adversário aos 43 da etapa final.

“Fizemos uma grande partida e não tem time A, B ou C, quem está em campo é o Fluminense. Todos que entraram foram muito bem. Claro que fica um gostinho amargo do empate. A gente estava bem, conseguiu segurar a pressão deles. Mas a gente sabe da força que o Bahia tem em casa e sabe que levar um ponto para a casa é importante”, disse.

Além disso, o jogador revelou que sentiu dores no joelho, mas fez questão de tranquilizar os torcedores ao dizer que conseguiu terminar a partida “numa boa”. O camisa 16 entrou na etapa final ao lado de Hércules e Martinelli, o trio titular do meio-campo tricolor, e ajudou a equipe ao finalizar por baixo do goleiro Ronaldo.

“Foi um lance de jogo. Senti um incômodo no joelho, mas consegui terminar o jogo. Vamos avaliar para ver como está”, explicou.

Por fim, com o resultado, o time de Laranjeiras soma 24 pontos, na 9ª colocação. Assim, joga no dia 16, às 16h (de Brasília), no Maracanã, contra o Fortaleza. Antes disso, mede forças com o América de Cali pela Sul-Americana, na terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final, na Colômbia.

