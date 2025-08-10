Volta Redonda empata com o Novorizontino e deixa o Z4 da Série B

O Volta Redonda deixou a zona de rebaixamento com o empate em 0 a 0 com o Novorizontino pela 21ª rodada da Série B, neste sábado (09), no Raulino de Oliveira. Afinal, o Esquadrão de Aço subiu para a 16ª colocação, com 22 pontos, e tem a pontuação mínima de vantagem para o Z4. Já para o time do interior de São Paulo, o resultado significou a terceira partida sem vencer no torneio. Apesar disso, conseguiu permanecer na zona de acesso.

Mais especificamente, na terceira posição, com 36 pontos. Entretanto, perdeu a oportunidade de se reaproximar dos outros concorrentes a liderança, que estão na sua frente. No caso, o Goiás e o Coritiba. Além disso, desperdiçou a chance também de construir uma vantagem para os demais oponentes que tentam ultrapassá-lo.

A primeira etapa foi marcada por pouca criatividade das duas equipes, de forma geral. O Volta Redonda teve a principal chance dos 45 minutos iniciais, exatamente na primeira jogada do embate. Na oportunidade, Pierre arriscou chute e exigiu que o goleiro Airton fizesse defesa difícil e impedir o gol. O Novorizontino até buscou finalizar de fora da área, porém não conseguiu levar sustos ao Voltaço.

Volta Redonda foge da derrota na segunda etapa

Posteriormente, na etapa complementar, o volume de jogo dos dois times cresceu e somaram oportunidades de garantir a vitória. A equipe do interior de São Paulo até aproveitou um contra-ataque com Waguinho e marcou nos acréscimos. No entanto, o árbitro anulou o gol por impedimento na jogada.

Ambos voltam a campo pela 22ª rodada da Série B. O compromisso seguinte do Novorizontino será contra o Coritiba, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo. Enquanto o Volta Redonda receberá o segundo jogo em seus domínios, no dia 18 de agosto, quando enfrentará o CRB, no estádio Raulino de Oliveira.

Jogos da 21ª rodada da Série B

Sexta (8/8)

Ferroviária 2×1 Amazonas

Coritiba 0x0 Chapecoense

Sábado (9)

América-MG 0x1 Remo

Goiás 2×1 Operário

Volta Redonda 0x0 Novorizontino

Domingo (10)

Avaí x Cuiabá – 16h

Atlético-GO x Botafogo-SP – 18h30

Segunda (11)

Criciúma x Athletico – 19h

Paysandu x Vila Nova – 21h30

Terça (12)

CRB x Athletic – 19h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook