Fluminense realiza quatro trocas na lista de inscritos da Sul-Americana

Luciano Acosta é o novo reforço do Fluminense para a sequência da temporada - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense realizou, na sexta-feira (8), quatro trocas na lista dos jogadores inscritos para as oitavas da Sul-Americana. Afinal, de acordo com o regulamento os novos atletas herdam a numeração dos que deixaram a lista oficial.

Dessa forma, Soteldo, contratado na janela extra antes do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, entra no lugar de Renato Augusto, que deixou o clube após conversar com a diretoria.

Anunciado na última sexta-feira (8), Luciano Acosta herdará o lugar de Jhon Arias, que acertou com o Wolverhampton, da Inglaterra, enquanto John Kennedy entra no lugar de Keven Samuel. Além deles, Murilo Fleck ficará com a vaga que era de Gustavo Ramalho.

O argentino, que desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta (7) para assinar em definitivo até o fim de 2028, chega junto ao Dallas FC (EUA) e já está até regularizado.

Os comandados do técnico Renato Gaúcho iniciam as oitavas de final da Sul-Americana na próxima terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília). Eles enfrentam o América de Cali no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia. O jogo de volta ocorre no dia 19 (terça-feira), também às 21h30, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.