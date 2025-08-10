Comemoração ‘handshake’ entre zagueiros chama atenção na vitória do Flamengo

Uma imagem curiosa chamou a atenção na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado (9/8), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Logo após o primeiro gol, marcado por Léo Pereira, o zagueiro fez duas comemorações. Primeiro, agradeceu com um gesto simbólico — uma “engraxada” de chuteira — ao garçom da jogada, Samuel Lino. Em seguida, correu até seu companheiro de zaga, Léo Ortiz, e os dois fizeram um cumprimento estiloso com as mãos, em uma coreografia ensaiada.

No fim do jogo, Léo Ortiz falou sobre o que significa a comemoração incomum para os padrões do futebol brasileiro. Ele explicou que o gesto teve inspiração nos esportes americanos, como futebol americano (NFL) e basquete (NBA):

“É um cumprimento que a gente faz todo dia quando se encontra. Mas não tem nada demais. Começamos a criar uma amizade, a gente acompanha esportes americanos, e os caras têm vários tipos de cumprimentos com as mãos, o handshake. A gente criou o nosso jeito, nosso estilo, mas não tem nada de especial.”

Zagueiros artilheiros em alta no Flamengo

Léo Ortiz também falou sobre o bom momento ofensivo dos zagueiros do Flamengo. Afinal, já somam 11 gols na temporada. Ele, Léo Pereira e Danilo são os três principais nomes da zaga rubro-negra — e também têm sido armas na bola parada.

“Feliz por ter marcado e espero que saiam mais gols de zagueiros como eu, Léo e Danilo. É uma competição sadia. Nosso papel principal é manter uma defesa forte, mas quando temos a chance de ir à área, contribuímos bastante. Muitos jogos se decidem nos detalhes. E a bola parada tem sido decisiva.”

Na temporada, os números impressionam:

Léo Pereira – 4 gols

Léo Ortiz – 4 gols

Danilo – 3 gols

Com isso, os zagueiros titulares do Flamengo já somam 11 gols no ano, um número expressivo para jogadores da defesa.

