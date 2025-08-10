Dupla do remo conquista primeira medalha de ouro do Brasil no Pan Jr.

Assunção - A trajetória do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção-2025 começou da melhor maneira possível: dourada. No primeiro dia completo de competições na capital paraguaia, dois atletas brasileiros subiram ao topo do pódio do remo deste domingo (10/8). João Ferreira e Daniel Passold competiram no double skiff masculino e venceram disputa apertada.

A dupla brasileira havia se classificado à decisão no sábado (9/8) e cumpriu a expectativa de colocar uma medalha dourada no peito um dia depois. Na Baía de Assunção, João Ferreira e Daniel Passold cumpriram o percurso de dois mil metros em 6m31s97, com vantagem de 1s31 para os chilenos Martín Arcos e Benitos Rosas, donos da medalha de prata. Os mexicanos Roberto Ahumada e José Navarro fecharam o pódio na competição paraguaia.

João Vinícius Ferreira tem sido uma figura de destaque no remo brasileiro. Revelado no Vasco da Gama, ele coleciona conquistas expressivas: foi campeão brasileiro e sul-americano nas categorias júnior e Sub-23, bicampeão no single skiff leve Sub-23 e vice no peso leve aberto. Em nível internacional, somou semifinalistas e classificações nas finais em Mundiais Sub-23.

Daniel Passold Filho, natural de Blumenau (SC), também tem se firmado como uma das principais promessas do remo nacional. Desde a iniciação esportiva no Clube Náutico América, vem acumulando resultados expressivos: foi campeão sul-americano na categoria júnior no single skiff e campeão brasileiro nas provas de single skiff e oito com timoneiro Sub-19. No Mundial Sub-19 na França, conseguiu a 14ª colocação geral.

O resultado no Pan Júnior de Assunção-2025 é resultado de uma imersão de treinamentos. João e Daniel passaram 15 dias focados na preparação em São Paulo, ao lado dos demais atletas da Seleção Brasileira da modalidade. As disputas do remo na Baía da capital paraguaia seguem até a próxima quarta-feira (13/8).

Agenda do Remo

11 de agosto

8h – Double Skiff Feminino – eliminatórias

8h30 – Quatro Sem Masculino – final

10h15 – Double Skiff Feminino – repescagem

12 de agosto

8h – Single Skiff Masculino – eliminatórias

8h30 – Double Skiff Feminino – final

8h45 – Dois Sem Feminino – final

10h45 – Oito Com Feminino – final

13 de agosto

8h – Single Skiff Masculino – final

8h30 – Four Skiff Feminino – final

10h15 – Four Skiff Masculino – final

10h30 – Oito Com Misto – final