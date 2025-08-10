Grêmio x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Sport se enfrentam neste domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense e está em 14º lugar, com 20 pontos, a cinco de distância da zona de rebaixamento. Já o Sport é o lanterninha, com seis, e ainda sem conquistar uma vitória na competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O atacante Carlos Vinícius, inclusive, tem a chance de estrear, Afinal, Braithwaite segue como dúvida por dores no pé direito. Na defesa, o paraguaio Balbuena entra para formar dupla com Wagner Leonardo. Na lateral esquerda, Marlon volta após cumprir suspensão automática. Já pelo lado direito, o mais provável é que Camilo siga improvisado.

No meio-campo, Villasanti, porém, é dúvida por causa de dores no púbis. Cuéllar e Edenilson brigam pela vaga.

Como chega o Sport

O meia Lucas Lima, de 35 anos, volta ao time após cumprir suspensão automática. Rodrigo Atencio volta para o banco de reservas. A lateral esquerda é dúvida. Igor Cariús pode ser barrado. A tendência é que o treinador Daniel Paulista improvise o volante Kévyson ou o zagueiro Chico.

GRÊMIO x SPORT

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data e horário: 10/8/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

GRÊMIO: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti (Cuéllar ou Edenilson); Kike Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite (Carlos Vinícius). Técnico: Mano Menezes.

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Kévyson ou Chico); Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima e Matheusinho; Derik Lacerda Técnico: Daniel Paulista.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

