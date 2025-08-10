Corinthians pode ter chapa única liderada por Osmar Stábile

Osmar Stábile está no cargo interinamente desde o afastamento de Melo, no dia 26 de maio - (crédito: - Reprodução / Corinthians TV)

Corinthians pode ter chapa única em eleição após cassação de Augusto Melo

O Corinthians pode vir a ter apenas uma chapa concorrendo para a presidência em uma eleição indireta, após a cassação de Augusto Melo, que está impedido de se candidatar ao cargo por dez anos. A informação é do portal ‘UOL’.

A possibilidade, assim, em pauta seria um “acordo de cavalheiros” entre os integrantes do conselho, com apoio de grupos políticos influentes dentro da instituição. A chapa, portanto, teria como cabeça Osmar Stábile, que ocupa o cargo interinamente desde o afastamento de Melo, no dia 26 de maio.

A motivação, porém, por trás dessa estratégia seria evitar desgastes internos ao clube, que atravessa uma crise administrativa grave, cujos principais pontos de atenção incluem a instabilidade na direção e a situação financeira delicada.

Eleição em 15 dias

Após a cassação de Augusto Melo, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, prometeu convocar o pleito nesta semana. A expectativa é de que a eleição seja realizada dentro de 15 dias.

Inclusive, quem assumir o cargo vai cumprir um mandato tampão até dezembro de 2026, quando terminaria o mandato de Augusto Melo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.