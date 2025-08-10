Brasileirão feminino: Fla sofre, mas sai na frente do Palmeiras nas quartas

Flamengo venceu por 3 a 2 o primeiro duelo das quartas de final - (crédito: - Mariana Sá/Flamengo)

O Flamengo venceu por 3 a 2 o Palmeiras, neste domingo (10), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (17), na Arena Barueri (SP), às 10h30. O Palmeiras precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Já as rubro-negras jogam pelo empate.

O Flamengo foi dominante no primeiro tempo, mas esbarrava sempre no passe final na hora da conclusão. Já o Palmeiras explorava os contra-ataques. O primeiro gol veio apenas aos 36. Cristiane ajeitou a bola com categoria para o chute rasteiro, colocado, de Djeni. Nos descontos, aos 50, Jucinara cobrou falta com perfeição e ampliou a vantagem.

No segundo tempo, contudo, o Flamengo dormiu no ponto e o Palmeiras partiu para cima em busca da virada. Aos 11, Soll avançou pela direita e cruzou para Tainá Maranhão chutar e diminuir a contagem. Aos 20, Tainá Maranhão recebeu belo passe de Brena, disparou pela esquerda, invadiu a área e bateu na saída da goleira Vivi para empatar.

Porém, o Flamengo não se entregou e acordou para o jogo. Aos 32, Laysa desviou de cabeça após cruzamento da direita e Djani surgiu de surpresa, dentro da pequena área, para também tocar de cabeça e garantir a vitória rubro-negra.

