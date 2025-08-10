Wirtz eleito o melhor jogador da Alemanha em 2024/25

Florian Wirtz, meio-campista da seleção da Alemanha e recém-contratado pelo Liverpool, foi eleito o melhor jogador do país em 2024. A escolha foi feita por jornalistas esportivos da Associação Alemã, em votação organizada pela revista ‘Kicker’.

LEIA MAIS: Sem fazer força, Napoli goleia time da terceira divisão em amistoso

Com 191 votos, Wirtz deixou seus concorrentes bem para trás. Além disso, Michael Olise, do Bayern de Munique, ficou em segundo com 81 votos, e Nick Woltemade, jovem revelação do Stuttgart, apareceu em terceiro com 71.

“Esse tipo de reconhecimento sempre reflete o esforço coletivo. Mas, sei que ainda tenho muito a conquistar para justificar um prêmio como esse”, comentou Wirtz.

Na temporada passada, ele brilhou com a camisa do Bayer Leverkusen, ajudando o time a conquistar a Bundesliga e a Copa da Alemanha sem perder nenhum jogo. Dessa maneira, o desempenho chamou a atenção do Liverpool, que o contratou por um valor que pode chegar a 117 milhões de euros, um recorde para o futebol inglês.

Julian Schuster assume protagonismo como técnico

Além disso, Julian Schuster, que assumiu o comando do Freiburg após a saída de Christian Streich, recebeu o prêmio de melhor treinador do ano. Isto porque, em sua primeira temporada, levou o clube à classificação para a Liga Europa, mostrando que a aposta deu certo.

Empate histórico entre as melhores jogadoras

Por fim, na categoria feminina, o prêmio teve uma divisão inédita. Giulia Gwinn, capitã da seleção alemã, e a goleira Ann-Katrin Berger receberam exatamente o mesmo número de votos: 145 cada. Ambas receberam o reconhecimento como as principais atletas do ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.