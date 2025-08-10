Crystal Palace vence o Liverpool nos pênaltis e conquista a Supercopa da Inglaterra

Jogadores de Liverpool e Crystal Palace em disputa de bola na Supercopa da Inglaterra - (crédito: Foto: Julian Finney/Getty Images)

O Crystal Palace venceu o Liverpool nos pênaltis e abriu oficialmente a temporada do futebol inglês com a conquista do título inédito da Supercopa da Inglaterra. Após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, os goleiros se destacaram nas penalidades, mas o clube londrino levou a melhor e ficou com o título nacional ao superar os adversários por 3 a 2 nas cobranças em Wembley.

Dessa maneira, o Crystal Palace, atual campeão da Copa da Inglaterra (FA Cup), superou o vencedor da Premier League e colocou um título inédito em sua galeria de troféus.

Por outro lado, o Liverpool, mesmo com o grande investimento nesta janela de transferências, começa a temporada 2025/26 com o vice da Supercopa. O quarteto de reforços Wirtz, Frimpong, Kerkez e Ekitiké, que já haviam feito suas estreias em amistosos, participou pela primeira vez de um jogo oficial com a camisa dos Reds.

Além disso, o Liverpool preparou muitas homenagens a Diogo Jota antes do jogo.

O jogo

O Liverpool abriu o placar logo no início, graças à boa tabela entre dois reforços: Wirtz deu o passe e Ekitiké finalizou com precisão. O Crystal Palace empatou pouco depois, aproveitando um pênalti cometido por Van Dijk em Sarr. Mas os Reds voltaram a liderar ainda no primeiro tempo, com Frimpong quase marcando um golaço ao tentar cruzar para a área. A partida seguiu intensa, com destaque para os novos nomes do Liverpool.

Na volta do intervalo, o Crystal Palace saiu mais para o jogo e colocou Alisson para trabalhar. O goleiro brasileiro fez boas intervenções e vinha segurando a vantagem do Liverpool. Até que, aos 31 minutos, Sarr fez um golaço em finalização indefensável e forçou a disputa por pênaltis.

CRYSTAL PALACE 2 (3) X (2) 2 LIVERPOOL

Final da Supercopa Inglesa

Data-Hora: domingo, 10/08/2025, às 11h (de Brasília)

Local: Wembley, em Londres (ING)

CRYSTAL PALACE: Henderson, Muñoz, Richards, Lacroix e Guéhi; Mitchel (Sosa, 33’/2ºT), Wharton e Kamada (Hughes, 28’/1ºT); Eze e Sarr; Mateta. Técnico: Oliver Glasner

LIVERPOOL: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konaté e Kerkez (Robertson, 39’/2ºT); Szoboszlai, Curtis Jones (Endo, 25’/2ºT) e Gakpo; Wirtz, Salah e Ekitiké (Mac Allister, 25’/2ºT). Técnico: Arne Slot

Gols: Ekitiké, 3’/1ºT (0-1); Mateta, 16’/1ºT (1-1); Frimpong, 20’/1ºT (1-2); Sarr, 31’/2ºT (2-2)

Árbitro: Chris Kavanagh (ING)

Cartões amarelos: Konaté, Wirtz, Salah (LIV)

