Porto x Vitória de Guimarães: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Português estão de volta. Nesta segunda-feira (11), Porto e Vitória de Guimarães se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em partida válida pela 1ª rodada da liga portuguesa. O confronto, inicialmente marcado para sábado (9), foi adiado em respeito ao luto pelo diretor de futebol Jorge Costa, ídolo do Porto.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Porto

Em clima de comoção após a morte do diretor de futebol Jorge Costa, ídolo do clube, o Porto tenta começar a temporada com o pé direito e quer aproveitar a oportunidade de jogar em casa para somar os três primeiros pontos no Campeonato Português.

Além disso, o time disputou cinco amistosos durante a pré-temporada e venceu todos. Assim, os portugueses Trofense, Feirense e Famalicão ficaram pelo caminho, além de Twente, da Holanda, e o Atlético de Madrid.

Como chega o Vitória de Guimarães

Por outro lado, o Vitória de Guimarães chega para 2025/26 após ter encerrado o último Campeonato Português na 6ª posição. Assim, o objetivo do clube este ano é repetir a regularidade da temporada passada e tentar brigar na parte de cima da tabela.

Dessa maneira, o clube disputou alguns amistosos durante a pré-temporada e foi bem. Isto porque o Vitória de Guimarães perdeu apenas um duelo e conseguiu se destacar ao bater o Celta de Vigo, da Espanha, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e o Portimonense, também de Portugal.

PORTO X VITÓRIA DE GUIMARÃES

1ª rodada do Campeonato Português

Data-Hora: segunda-feira, 10/08/2025, às 16h45 (de Brasília).

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR).

PORTO: Diogo Costa; Bednarek, Zé Pedro e Martim Fernandes; Francisco Moura, Gabri Veiga, Varela e Franco; Rodrigo Mora, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

VITÓRIA DE GUIMARÃES: Castillo; Ribeiro, Nóbrega, Vítor e Lebedenko; Mitrovic, Lobão, Arcanjo, Balcno; Bica e Gustavo Silva (Oliveira). Técnico: Luis Pinto.

Árbitro: António Nobre (POR)

