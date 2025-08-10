Em negociação avançada com Palmeiras, Carlos Miguel muda de ideia sobre priorizar Corinthians

Em negociação avançada para defender o Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel, do Nottingham Forest ao que parece mudou sua prioridade. Afinal, há pouco menos de dois meses havia afirmado que, em caso de um possível seu retorno ao futebol brasileiro, a prioridade seria do Corinthians.

Miguel, aliás, já se declarou publicamente como torcedor alvinegro na época em que ocorreu sua polêmica saída do Parque São Jorge rumo ao futebol inglês.

Caso se concretize, a transferência de Carlos Miguel ao grande rival do Corinthians custaria 6 milhões de euros (R$ 37,97 milhões), de acordo com informações da ESPN. Resta ao goleiro ser aprovado nos exames médicos para assinar com o clube alviverde. O Bahia era outro clube com interesse no atleta

A chegada do goleiro de 26 anos ao Palmeiras seria uma resposta imediata aos questionamentos sobre a titularidade de Weverton, além de uma reformulação no elenco em razão da provável saída do reserva Marcelo Lomba, cujo contra encerra em dezembro deste ano.

Pelo Forest, Miguel atuou em apenas três jogos. Ele amargou a reserva do belga Matz Sels na temporada passada, durante a Premier League.

Antes da busca pelo ex-corintiano, o Palmeiras não avançou na negociação com Gabriel Grando, do Grêmio. No elenco atual dirigido por Abel Ferreira, o jovem Aranha se tornou o terceiro goleiro depois de se destacar na supervitoriosa base alviverde.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.