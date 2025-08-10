Real Madrid tem novo desfalque para estreia no Campeonato Espanhol

Momento de uma das lesões de Camavinga na partida contra o Getafe, em abril - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)

O Real Madrid informou neste domingo (10) que Eduardo Camavinga sofreu uma entorse no tornozelo direito, e ainda não há previsão para seu retorno aos gramados. Dessa maneira, o meio-campista francês deve ficar de fora da estreia do clube no Campeonato Espanhol, contra o Osasuna, marcada para 19 de agosto, segundo informações da imprensa local.

LEIA MAIS: Crystal Palace vence o Liverpool nos pênaltis e conquista a Supercopa da Inglaterra

Camavinga vem lidando com várias lesões desde o ano passado. Ele ficou fora de 35 partidas por problemas musculares e no joelho direito. Assim, seu último jogo pelo Real Madrid aconteceu em abril, quando atuou por 45 minutos na vitória sobre o Getafe.

Após se recuperar de uma lesão muscular que o afastou do fim da última temporada e do Mundial de Clubes, Camavinga está novamente indisponível.

Além disso, Bellingham também está fora. O inglês está em recuperação de uma cirurgia no ombro e deve perder os primeiros três meses da LaLiga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.