Al-Nassr perde para Almería mesmo com dois gols de Cristiano Ronaldo

Mesmo com dois gols de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr perdeu por 3 a 2 para o Almería, neste domingo (10), fora de casa, no último jogo de pré-temporada do clube saudita. Além do astro português, os recém-contratados João Félix e Iñigo Martínez foram titulares no time comandado pelo técnico Jorge Jesus.

Arribas abriu o placar para o Almería, mas Cristiano Ronaldo marcou duas vezes e buscou a virada. Assim, CR7 marcou seu quinto gol nos últimos dois jogos.

Contudo, Embarba começou a brilhar e aproveitou o goleiro adiantado para empatar o jogo com um lindo gol de cobertura. No intervalo, Jorge Jesus poupou Cristiano Ronaldo. Sem o capitão em campo, o Al Nassr sofreu a virada logo no começo do segundo tempo, em outro belo chute de Embarba.

O time do Almería, que vai jogar a segunda divisão espanhola, conseguiu segurar o resultado até o fim. Dessa maneira, o Al-Nassr não conseguiu evitar a segunda derrota em seis partidas amistosas.

Por fim, o Al-Nassr estreia oficialmente no dia 19 de agosto, contra o Al Ittihad, pela semifinal da Supercopa Saudita.

