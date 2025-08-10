Do gramado ao triatlo: Diego Ribas e Rafael Moura completam ‘prova de resistência’ no Rio

O Rio de Janeiro amanheceu neste domingo (10) como palco de um desafio que reuniu nomes consagrados do futebol nacional em um cenário esportivo totalmente diferente: o Ironman 70.3. Com participação de Diego Ribas, ídolo do Flamengo, e Rafael Moura, ex-artilheiro do Fluminense, a competição exige preparo físico e estratégia para encarar múltiplas modalidades num percurso de mais de 112 km.

A edição deste domingo (10) precisou se adequar às condições adversas do mar e, por questões de segurança, reduziu o trecho aquático da prova para 1km — tradicionalmente conta com 1,9km. Além disso, os atletas percorreram 90 km de ciclismo e outros 21,1 km de corrida.

Para além do interesse crescente na competição, a presença de ex-jogadores renomados contribuiu diretamente para divulgação desta edição. Entende-se que as participações podem incentivar outros profissionais aposentados a buscar novos desafios e manter-se ativamente saudável.

Diego Ribas estreia, e Rafael retorna

Para o ex-capitão da Gávea a prova teve um gostinho ainda mais especial. Isso porque pela primeira vez o ex-meia concluiu uma prova desse porte e cruzou a linha de chegada em 4h47 min. O ex-jogador, aliás, focou por meses no aprimoramento das três modalidades para poder competir.

De acordo com o ídolo rubro-negro, o interesse pelo Ironman surgiu ainda no período como profissional. O desafio, para além de físico, também testou sua mentalidade como atleta.

“Eu acho que o desafio é se colocar num lugar de aprendiz também, algo que eu gosto muito… E também provar minha mentalidade de atleta”, declarou à TV Globo.

Já Rafael Moura competiu pela segunda vez no Rio de Janeiro, desta vez com tempo de 4h56min. O ex-atacante já havia completado o desafio na edição Ironman Full em Florianópolis no início do ano e comentou sobre a felicidade de ter outro companheiro concorrendo.

“Muito legal o Diego estar na prova. Tomara que seja uma coisa definitiva para ele também esse esporte. Ele é um craque, treinou muito e se dedicou”, afirmou ao ge.