São Paulo encaminha venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar

O São Paulo encaminhou a venda do atacante Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A tendência é que a negociação seja oficializada em breve, com o jovem de 19 anos assinando um vínculo válido por cinco temporadas. O clube europeu, por sinal, deve oferecer 10 milhões de euros (R$ 63 milhões).

Além disso, o São Paulo pode ganhar um bônus de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) caso Lucas Ferreira ajude o time ucraniano a se classificar para a Champions League 2026/2027. Lucas Ferreira, aliás, já até teve uma reunião com o técnico Arda Turan. As informações foram publicadas inicialmente pelo site “GE”.

O São Paulo, aliás, ficará com 80% dos direitos econômicos de Lucas Ferreira. Cerca de R$ 50 milhões, portanto. Assim, o restante fica com o Boavista (RJ). Natural de Campos dos Goytacazes, no interior fluminense, ele começou a carreira no Americano e passou ainda pelo Flamengo e pelo próprio Verdão de Bacaxá antes de chegar à base do São Paulo, em 2021.

Lucas Ferreira ganhou destaque no São Paulo em 2025

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Lucas Ferreira foi um dos destaques da equipe sub-20. Ele ainda foi um dos principais nomes na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. Logo após o título, o jovem atacante subiu ao elenco profissional pelo técnico Luis Zubeldía, ganhando espaço e destaque.

Entre os campeões do time sub-20, Lucas foi quem mais atuou pelo São Paulo no início da temporada, entrando em campo 23 vezes, marcando um gol e distribuindo uma assistência.

Porém, com a chegada do técnico Hernán Crespo, Lucas Ferreira perdeu espaço e disputou apenas uma partida sob o comando do novo treinador.

