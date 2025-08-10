Vitor Roque celebra, enfim, primeiro gol pelo Palmeiras no Allianz

Tarde para lá de especial para Vitor Roque. O atacante marcou o gol da virada do Palmeiras sobre o Ceará por 2 a 1, neste domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão. Antes, Lourenço abriu o placar para o Vozão, enquanto Flaco López, de pênalti, igualou para o time paulista.

O camisa 9 do Palmeiras voltará deste Dia dos Pais também celebrando, enfim, o seu primeiro gol no Allianz Parque, após 13 jogos com a camisa alviverde. Embora ainda não tenha engrenado como a torcida deseja, Vitor Roque já soma cinco tentos em 32 embates pelo time paulista.

Aliás, ele mostrou muita gratidão ao técnico Abel Ferreira e ao elenco por apoiá-lo em momentos de dificuldade na temporada. Vale lembrar que Vitor Roque foi contratado pelo Palmeiras por 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões).

“Muito feliz. Feliz pelo gol, pela vitória. Toda honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Agradecer ao grupo, ao professor Abel, que sempre nos dá confiança de seguir trabalhando com tranquilidade. Agradecer também ao torcedor, que veio nos apoiar. Fico muito feliz. É uma vitória que nos dá confiança para seguir no campeonato”, comentou Vitor Roque, eleito o melhor em campo, à Rede Globo.

O Palmeiras, naturalmente, somou mais três pontos no Brasileirão. Assim, agora está em terceiro lugar, com 36 pontos em 17 jogos. O líder é o Flamengo, com 40 pontos, mas uma partida a mais. Os rivais nacionais, aliás, ainda se enfrentarão pelo returno da competição.

