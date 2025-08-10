Abel desabafa e crava: ‘Jamais serei problema no Palmeiras’

Após a vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 2 a 1, o técnico Abel Ferreira enalteceu a postura do elenco alviverde, que viu o Vozão sair na frente em pleno Allianz Parque. O time paulista, no entanto, não se entregou e chegou ao triunfo com gols de Flaco López e Vitor Roque,

Vale lembrar que o time paulista já trazia uma carga “pesada”, com eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil e três jogos sem vitórias. Assim, a torcida fez protestos dentro e fora do Allianz, como estendendo faixas e até usando bombas.

“Não conseguimos ser ousados para mais finalizações na primeira parte. Alteramos um pouco a forma de atacar, tentando surpreender o adversário na segunda etapa, mas nós fomos surpreendidos com o gol na primeira finalização. E a alma de lutar até o fim sempre está presente na nossa equipe, fomos em busca do que queríamos”, começou Abel Ferreira.

O português desabafou ainda na entrevista coletiva sobre o então mau momento do time. A situação levou o próprio treinador a ser vaiado após a eliminação para o Corinthians. Abel, portanto, não escondeu a insatisfação com o fato, ainda mais em plena semana de Dia dos Pais no Brasil.

“Eu tenho carinho e respeito pelos torcedores, pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. Temos um histórico juntos, respeito mútuo entre mim e torcedores, são 20 milhões, ganhamos e perdemos juntos. Mas quero que saibam que meu foco é pelos jogadores, pelo clube, por esta camisa. Este é o mais importante. O meu futuro será decidido no momento certo, com máximo respeito ao Palmeiras.”, concluiu Abel

O Palmeiras, naturalmente, somou mais três pontos no Brasileirão. Assim, agora está em terceiro lugar, com 36 pontos em 17 jogos. O líder é o Flamengo, com 40 pontos, mas uma partida a mais. Os rivais nacionais, aliás, ainda se enfrentarão pelo returno da competição.

