Estêvão sofre pênalti e leva jornal inglês à loucura em segundo jogo pelo Chelsea: ‘Peça vital’

Estêvão fez sua segunda partida pelo Chelsea ao entrar no segundo tempo e jogar por quase 30 minutos na goleada por 4 a 1 sobre o Milan neste domingo (10), em Stamford Bridge. Foi o último amistoso de pré-temporada dos Blues.

A performance do brasileiro não chegou a ser tão marcante quanto a de sua estreia, quando foi titular e precisou de apenas 18 minutos para anotar seu primeiro gol. Mesmo assim, o jovem fez o jornal ‘London Evening Standard’ se render a ele.

Com uma nota 8 e o elogio por ter “impacto imediato” nos gramados, Estêvão substituiu Cole Palmer e sofreu pênalti que permitiu ao Chelsea ampliar o placar para 3 a 1 em cobrança de Delap.

A personalidade do jovem de 18 anos ao assumir a responsabilidade de fazer a cobrança de escanteio dos Blues já o coloca com status de “indispensável” no time de Enzo Maresca, de acordo com o diário inglês.

“A confiança que Estêvão exibe desde que vestiu a camisa do Chelsea pela primeira vez é tanta que o adolescente assumiu até mesmo a responsabilidade de bater os escanteios contra o Milan. O jovem ponta já começou a se tornar uma parte indispensável da equipe de Maresca”, escreveu o veículo.

Quando Estêvão voltará a jogar?

Por fim, o ‘London Evening Standard’ frisou que o brasileiro precisará de muito empenho para buscar a titularidade, mas que já pode ser “vital” para a equipe.

“Há competição intensa por vagas em todos os setores do elenco, e nas pontas do ataque isso não é diferente. No entanto, Estêvão já se estabeleceu como uma peça vital dos Blues antes do início da nova temporada”, concluiu.

A expectativa por mais uma apresentação de Estêvão com o Chelsea poderá ser atendida no próximo domingo (17), quando a equipe enfrenta o Crystal Palace às 10h (de Brasília), mais uma vez em Stamford Bridge.

