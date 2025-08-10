Coutinho valoriza atuação do Vasco, mas lamenta resultado com o Atlético-MG em casa

Philippe Coutinho aprovou a postura do Vasco diante do Atlético-MG na tarde deste domingo (10), em São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha destacado o alto nível coletivo da equipe, o meia, de papel crucial no empate em 1 a 1 com os mineiros, também ressaltou o incômodo com o novo tropeço sob seus domínios.

“Mais um jogo para gente que fica com um sabor ruim. Acho que fizemos uma grande partida. Levamos um gol cedo, mas conseguimos o empate. Tentamos o gol, mas não conseguimos a vitória. Agora é seguir trabalhando para buscar a vitória no próximo jogo”, declarou o meia.

O resultado mais prejudicou do que ajudou o Cruz-Maltino no contexto da competição. Isso porque o Cruz-Maltino se manteve na zona de rebaixamento, com 16 pontos de 51 disputados. O Fortaleza, 18º colocado, soma 15, enquanto o Vitória, primeiro clube fora do Z4, tem 18.

Detalhes da partida e desempenho ofensivo

O Atlético-MG inaugurou o marcador com Gabriel Menino aos 38 segundos de partida, após um início desconcentrado da defesa vascaína. Mas o empate veio ainda na etapa inicial de um pênalti sofrido justamente por Coutinho e convertido por Pablo Vegetti, aos 17 minutos.

Embora tenha deixado dois pontos, o mandante finalizou 17 vezes e apresentou maior presença ofensiva no decorrer da partida. O Cruz-Maltino só não venceu, com cabeceio do Coutinho em uma das oportunidades, devido à noite inspirada de Everson — que defendeu o lance do meia no reflexo.

O meia, aliás, terminou a partida como o melhor em campo pelos cariocas. Sua produção e participação decisiva nas principais jogadas do time o levaram ao favoritismo entre especialistas.

Episódio com Vegetti

A participação de Coutinho não chamou atenção só pelo desempenho na partida, mas também por um estranhamento com Vegetti. Isso porque os dois trocaram gestos e reclamações ainda no primeiro tempo, logo depois de um lance ofensivo. Desentendimento este já resolvido internamente.

“Ele tinha apontado de um lado, aí eu dei o passe, ele correu um pouco para o outro. A gente acabou se desentendendo, mas nos resolvemos no vestiário. Está tudo certo, são coisas que ficam dentro do campo”, afirmou ao Premiere.

Próximos desafios do Vasco

O Cruz-Maltino encara o Santos em situação tão compicada quanto. O duelo ocorre no próximo domingo (17), às 16h, no Morumbis. Vale destacar que Diniz não poderá contar com Vegetti para o confronto, visto que o atacante cumprirá suspensão pelo terceiro amarelo.

